Van oud gereedschap tot auto’s: Vosselaar verkoopt spullen via online veiling

Sport Beerse krijgt label ‘Sportbe­drijf 2023-2024'

Het Autonoom Gemeentebedrijf Beerse heeft samen met zo’n honderd andere bedrijven het label ‘sportbedrijf 2023-2024’ in ontvangst mogen nemen. Dat is een label dat Sport Vlaanderen uitreikt aan ondernemingen die investeren in de gezondheid van het personeel. Het AGB Beerse wist vijf van de zeven criteria te behalen.