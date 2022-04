Toneelkring Veredeling staat na twee jaar coronapauze terug op de planken: “Enorm veel goesting om ons publiek blij te maken”

VosselaarKoninklijke Toneelkring Veredeling is al decennialang een vaste waarde in Vosselaar en omstreken. Gezien de kring normaal elk jaar niet minder dan drie producties opvoert, was het de voorbije twee jaar dus erg stil in lokaal ‘De Jardin’. Maar nu zijn de Vosselaarse toneelspelers weer terug van weggeweest. En hoe! “We spelen een luchtige, klassieke komedie. Na corona kunnen we allemaal wel een lach gebruiken”, zegt voorzitter Cindy Michielsen.

Toneelkring Veredeling werd opgericht in 1941 en groeide doorheen de jaren uit tot een belangrijk onderdeel van de Vosselaarse dorpsgemeenschap. De enthousiaste leden brengen elk jaar gemiddeld drie producties met telkens tien voorstellingen op de planken. “Na 81 jaar denk ik dat we nu toch wel aan de 230ste productie zitten, of het zal toch niet veel schelen”, lacht Cindy. “De voorbije twee jaar zijn we er natuurlijk een paar misgelopen door corona. Vlak voor de pandemie uitbrak, waren we volop aan het repeteren voor een tragikomedie. Een maand voor de première hebben we die productie helaas moeten uitstellen wegens de coronamaatregelen. Daarna hebben we hetzelfde stuk nog een aantal keer terug proberen oppikken, maar uiteindelijk hebben we voor een nieuwe piste gekozen: een ludiek toneelstuk. Door corona was er helaas al genoeg miserie.”

Het resultaat is ‘De Schone Smeerlap’, een luchtige komedie die vrijdagavond 15 april voor het eerst werd opgevoerd. Het hoofdpersonage is François Vandermeulen, een getrouwde man met de nodige maîtresses. Hij slaagt erin om niet twee, maar zelfs vier verschillende vrouwen tegelijkertijd te bedotten. Of dat denkt hij toch. Het ludieke stuk lijkt alvast in de smaak te vallen. “Zo’n 80 procent van de kaarten zijn al verkocht. We mogen dus zeker niet klagen. En het voelt goed om weer op de planken te staan. Wat hebben we dit gemist! Toneel is een passie, he. Dat kan je moeilijk loslaten.”

Nieuwe leden

Toch heeft de kring zwaar geleden onder de coronacrisis. “Sommige leden zijn gestopt en enkelen zijn helaas overleden. En door de pandemie konden we ook geen nieuwe leden werven. Toch hebben we nog altijd wel een vijftigtal leden, en die hebben er allemaal heel veel zin om de Vosselaarse toneeltraditie voort te zetten”, zegt Cindy enthousiast. “Maar nieuwe leden zijn uiteraard welkom om zich aan te sluiten. Voor de geïnteresseerden organiseren we dit najaar opnieuw onze cursus acteren. Ook starten we onze jongerenwerking weer op om hopelijk ook de jeugd warm te maken voor het theater.”

Praktisch

De Schone Smeerlap wordt opgevoerd in zaal De Jardin in het Konijnenbergpad op 16, 19, 23, 24, 26 en 29 april en op 1, 3 en 6 mei. De voorstelling start telkens om 20 uur, uitgezonderd 24 april wanneer er gespeeld wordt om 14 uur. Reserveren kan via de website of door een mailtje te sturen naar reservaties@veredeling.be. Let op, de voorstelling van 6 mei is reeds uitverkocht.