Jarne (12) zou voor het eerst naar het middelbaar gaan, maar toen reed de bus niet: “Terwijl regelmaat nét is wat hij nodig heeft”

Kafka op zijn Vlaams. Tweehonderd leerlingen van bijzonder onderwijs Kristus Koning in het Antwerpse Sint-Job-in-'t-Goor (Brecht) geraakten vrijdag niet op school omdat de bussen niet reden. De Lijn steekt het op de school, en vice versa, maar mogelijk ligt het probleem bij de app van het Vlaams departement onderwijs. Waar de oorzaak ligt, is voor de twaalfjarige Jarne en zijn ouders van geen belang. “Zo lang er maar snel een oplossing komt, want onze jongen geraakt maandag dus niet op school.”