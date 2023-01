Speelplein de Rekels zoekt nieuwe animatoren

Herenthout VOC Neteland verzorgde voorbije jaar opvallend minder dieren: “Corona en driestere natuurfeno­me­nen hebben hier invloed op”

Een nieuw jaar, dat betekent traditioneel een terugblik op het voorbije werkingsjaar bij Vogelopvangcentrum (VOC) Neteland in Herenthout. Voor het eerst in vele jaren werden er minder gekwetste dieren binnengebracht bij het centrum. Van ruim 5.000 in 2021 ging het naar 4.109 dieren in 2022. Wij gingen met medewerkster Celeste Dillen op zoek naar de oorzaak.

19 januari