Seniorenraad leert 60-plussers veiliger fietsen

Vosselaar/Beerse/Turnhout/Oud-Turnhout Maar liefst 24 procent van lokale huisartsen is niet-geconventi­o­neerd: Senioren­raad voelt Huisartsen­ver­e­ni­ging aan de tand

Onderzoek wijst uit dat 90 procent van de Vlaamse huisartsen geconventioneerd is, maar in stadsregio Turnhout is dat percentage vaal kleiner, slechts 76 procent. De seniorenraad van Vosselaar wil weten hoe dat komt en heeft de voorzitter van de Huisartsenverenigingen Regio Turnhout een brief gestuurd.

15 maart