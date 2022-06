Scouts Don Bosco neemt nieuwe sanitaire blok in gebruik

Turnhout “We willen dé trekpleis­ter worden voor topsportbe­ge­lei­ding in de Kempen”: Kineworks wordt met praktijk van 650 m² meer dan dubbel zo groot

De Turnhoutse kinesitherapiepraktijk Kineworks is verhuisd naar een pand in de Oude Vaartstraat. De praktijk heeft er maar liefst 650 m² ter beschikking. De oppervlakte is daarmee meer dan verdubbeld. Zaakvoerder Tom Mertens – die al grote sportteams begeleidde – wil er van Kineworks dé trekpleister maken voor sportrevalidatie en topsportbegeleiding in de Kempen.

20 juni