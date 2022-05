Rommelmarkt aan Vrijetijdshuis De Moer

Turnhout Bewoners wzc De Wending betalen in één klap 150 euro extra: “Anders moeten we besparen op personeel”

Zorggroep Orion gaat de dagprijs voor de bewoners van het woonzorgcentrum in Turnhout verhogen met 7,78%. Voor de bewoners betekent dat in één klap een prijsstijging van gemiddeld 150 euro per maand. “Als we niet willen inboeten aan kwaliteit moèten we de dagprijs wel verhogen”, zegt Luc Op de Beeck, voorzitter van Zorggroep Orion.

3 mei