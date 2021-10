Politieachtervolging op voertuig dat controle negeert eindigt in klopjacht in Vosselaar: "Ze haalden spookrijdend op E34 snelheden tot 200 km/u”

De politie Voorkempen hield zaterdagavond een actie tegen diefstallen in woningen aan Rodendijk in Zoersel. “Op het moment dat we wilden overgaan tot de controle van een voertuig, bleek dat de nummerplaat geseind stond wegens woningdiefstallen”, zegt woordvoerdster An Denis van de politie Voorkempen. “Het voertuig heeft daarop de vlucht genomen en is de E34 opgereden richting Beerse. Intussen kregen wij bijstand van de politiezone Regio Turnhout en de federale wegpolitie.”