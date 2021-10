Politieachtervolging eindigt in klopjacht in Vosselaar: “Ze haalden spookrijdend op de E34 snelheden tot 200 per uur”

Turnhout “Het liefst bak ik pannenkoe­ken”: jongeren met beperking steken handje toe bij koffiehuis ‘t Kan Wél

19 oktober In koffiehuis ’t Kan Wél in de Leopoldstraat in Turnhout werd dinsdag de samenwerking gevierd met leerlingen van Nautica, een school voor buitengewoon onderwijs. Eén dag per week komen leerlingen er helpen in de keuken of zaal. “Door corona zijn onze leerlingen hier lang niet kunnen komen. Nu kunnen ze er weer volop tegenaan.”