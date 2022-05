Opvallend veel hardrijders geflitst in Dennendreef

De flitsers werden geplaatst in straten die vermeld staan op een lijst met zwarte punten. In deze straten werd meestal wel eerst een preventief snelheidsbord gehangen. Wanneer daaruit bleek dat er inderdaad sprake was van overdreven snelheid, werden er snelheidscontroles uitgevoerd. Uiteindelijk werd er gecontroleerd langs de Heieinde, Hofeinde, Oudebaan en Dennendreef. In die eerste drie straten samen werden in totaal 22 lichte overtredingen vastgesteld. In de Dennendreef daarentegen werden maar liefst 38 lichte overtredingen genoteerd. Ook waren er vijf chauffeurs die een zware overtreding begingen en meer dan 10 kilometer per uur te snel reden.