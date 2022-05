Ondernemersraad zoekt deelnemers voor zomers Meet & Eat markt

Vosselaar Sportcom­plex Diepvenne­ke is voortaan rookvrij

Om kinderen te laten opgroeien in een rookvrije omgeving worden overal in de Kempen speelterreinen, sportsites en schoolomgevingen rookvrij gemaakt, ook in Vosselaar. Daarom mag er voortaan niet meer gerookt worden in het sportcomplex Diepvenneke.

26 april