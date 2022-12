Ondernemend Vosselaar zorgt opnieuw voor gezellige Kersthappening

De lokale handelaarsvereniging trekt weer alle registers open om de eindejaarsperiode sfeervol in te zetten. Volgend weekend vindt namelijk opnieuw de Kersthappening plaats. “We toveren de gemeentehal en de parking om tot een megagezellige kerstmarkt met lokale ondernemers, verenigingen en hobbyisten”, klinkt het enthousiast. Je kan er ook genieten van een hapje en een drankje, net zoals op de zomerse Meet & Eats. Tegelijkertijd slenter je in de Maurits Pottersstraat ook over een gezellige rommelmarkt voor tweedehands kerstversiering. Wie zelf nog enkele leuke artikelen op zolder heeft staan, kan zich nog tot en met 7 december inschrijven via het e-loket. De deelnameprijs bedraagt 5 euro per tafel. De kersthappening en -rommelmarkt gaan door op 10 december van 13 tot 22 uur en op 11 december van 13 tot 20 uur.