Oldtimers gezocht om lentebraderij op te fleuren

Vosselaar Verkeerde datum voor KGA in afvalkalen­der

Er is een foutje geslopen in de afvalophalingskalender van IOK in Vosselaar. Het KGA wordt namelijk opgehaald op 16 en 17 maart en niet op 21 maar zoals eerst gecommuniceerd werd. De chemobiel zal zowel op woensdag 16 als donderdag 17 maart op verschillende plaatsen halthouden in Vosselaar. Wil je graag weten wat het dichtstbijzijnde inzamelpunt is? Een overzichtje vind je hier.

15 maart