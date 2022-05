Nick (32) ontpopte zich tot one-man securityteam: "Zo zorg ik voor een persoonlijke touch"

VosselaarAlarmsysteem, camera’s of deurintercom nodig? Nick Geudens van G-Security (32) is je man. Na jarenlang ervaring op te doen bij andere securitybedrijven waagde hij tijdens de coronacrisis de stap naar een eigen zaak. Daarin doet hij álles zelf, van aankopen en advies geven tot netjes installeren. En dat over heel Vlaanderen. “Je naam en goede reputatie opbouwen als securityspecialist is nochtans moeilijk. Mensen moeten je vertrouwen met hun veiligheid”, vertelt hij.

Nicks verhaal als securityspecialist begon jaren geleden al. “Ik was een puber van 18 jaar en wist eigenlijk niet goed wat doen met mijn leven. Ik was nooit die jongen die braaf achter zijn boeken kon zitten”, lacht hij. “Mijn toenmalige stiefvader had een klein securitybedrijf en stelde voor dat ik een maand lang bij hem zou meedraaien in de zaak. En dat is me toen heel hard bevallen. Uiteindelijk heb ik daar ruim zes jaar gewerkt.” Maar daarna was het tijd om door te groeien. Nick ging aan de slag bij Sterckens Security in Beerse, een groter bedrijf waar hij veel bijleerde. Vervolgens werd hij de eerste technieker van GW Security in Herentals. “Ik heb in die bedrijven veel opgestoken, maar ik dacht ook: dat kan ik minstens even goed op mijn eentje”, knipoogt hij.

Quote Elke veilig­heids­in­stal­la­teur moet ook verplicht een archief hebben dat even hard beveiligd is als een bank Nick Geudens (32), G-Security

Zo gezegd, zo gedaan: Nick besloot zijn eigen bedrijf G-Security te starten als eenmanszaak. Toch was dat geen sinecure, want om veiligheidsapparatuur te mogen installeren als bedrijf, moet je als zaakvoerder erkend worden door Binnenlandse Zaken. “Je moet daarvoor verschillende cursussen volgen, elk half jaar een blanco strafregister kunnen laten zien en ook jaarlijks gecontroleerd worden”, legt hij uit. “Elke veiligheidsinstallateur moet ook verplicht een archief hebben dat even hard beveiligd is als een bank. Als securitybedrijf beschik je immers mogelijk over gevoelige informatie. Al valt dat bij mij nogal mee. Tot nu toe heb ik vooral particulieren en kleine kmo’s als klanten.”

Persoonlijke touch

Als klein securitybedrijf een klantenbestand opbouwen tussen alle grote spelers is nochtans niet eenvoudig. “Ik moet het nu vooral hebben van mond-tot-mondreclame, maar ik mag zeker niet klagen. Je naam en goede reputatie opbouwen als securityspecialist is gewoon moeilijk omdat je mensen moet overtuigen om jou te vertrouwen met hun veiligheid”, zegt hij. “Dan kiezen ze misschien liever voor een bekendere naam, maar die installateurs kunnen nooit dezelfde persoonlijke touch geven als ik. Zo ontwikkelde ik al een systeem voor een gezin met een doof kindje, die daardoor thuis haar hoorapparaat kan uitdoen en toch kan weten of er iemand aanbelt of het brandalarm afgaat. Ook dát is security, maar daar zal een grote firma zich nooit om bekommeren”, besluit hij.

Volledig scherm Dankzij het visuele systeem met lampjes dat Nick ontwikkelde, kan het dove dochtertje van een van zijn klanten thuis haar hoorapparaat uitdoen en toch volledig veilig zijn. © Nick Geudens

Meer weten?

Neem dan eens een kijkje op www.g-security.be. Nicks hoofdkantoor is gevestigd in Bolk 83 in Vosselaar.

Lees ook:

Het ondernemen heeft Nick trouwens van geen vreemden. Ook zijn moeder en dochter waagden de sprong naar een eigen zaak in volle coronacrisis: Moeder en dochter brengen twee nieuwe winkels naar Vosselaar: “We maken graag reclame voor elkaar” (+)

Volledig scherm Nick Geudens (32) van G-Security. © Liese Demeulenaere