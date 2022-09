Motiverende postkaarten brengen geestelijke gezondheid onder de aandacht

“De tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid staat in het teken van ‘kracht’. We hebben allemaal sterktes waar we trots op mogen zijn. Alleen … soms zien we ze niet of lijken ze vanzelfsprekend”, klinkt het bij de gezondheidsraad. “Onder het motto ‘samen veerKRACHTig’ nodigen we mensen uit om positief naar zichzelf te kijken, de eigen kracht te ontdekken en elkaar te versterken. Tussen 1 en 10 oktober delen we daarom op verschillende locaties in Vosselaar postkaarten uit met motiverende quotes. Als je er eentje te pakken krijgt, mag je een krachtige boodschap op de achterkant noteren en de kaart opsturen of afgeven aan een persoon die bijzonder is voor jou. Zo helpen we elkaars sterktes te benadrukken."