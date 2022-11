Milieuraad zoekt nieuwe leden

Turnhout Tiende verkeers­lich­ten op Ring in werking getreden: “Ouders kunnen kinderen met gerust hart naar school laten gaan”

De nieuwe verkeerslichten op de Ring ter hoogte van de Gierledreef in Turnhout zijn in werking getreden. Dinsdag vond de officiële opening van de verkeerslichten plaats in aanwezigheid van enkele leerlingen van de nabije school HT2O.

25 oktober