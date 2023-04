Meet the coaches: leer lokale coaches kennen tijdens laagdrempelige wandeling

Beerse doet een gooi naar de titel van Vlaams Kampioen Tegelwip­pen: “Ontharden maakt onze gemeente klimaatbe­sten­di­ger”

Het lokaal bestuur doet mee aan het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen. Het roept inwoners op om zoveel mogelijk te ontharden en het aantal ‘gewipte’ tegels in te geven via een website. De bedoeling is om tegen 31 oktober zoveel mogelijk vierkante meters te ontharden.