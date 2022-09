Lokale ondernemers sponsoren nieuwe minibus voor Ter Loke: “Onze technische dienst zal hier nog vele kilometers van genieten”

Het minibusje wordt in gebruik genomen door de technische dienst die alle twaalf locaties van de zorginstelling bedient. “Bij Ter Loke begeleiden we met in zo’n 220 medewerkers ruim vierhonderd personen. We werken daarbij heel gedecentraliseerd, met locaties in Vosselaar, Turnhout, Kasterlee, Lichtaart, Malle en Zoersel. Onze technische dienst gaat bij al die locaties langs om ondersteuning te bieden, materiaal te leveren en klusjes uit te voeren”, legt Jeroen Stuyck uit. “We hebben daarvoor twee bestelwagens in gebruik, maar eentje daarvan was echt tot op de draad versleten. Het was een zeer oud vehikel, dat we nog maar amper door de keuring kregen. (lacht) Een nieuwe bus was dus zeker geen overbodige luxe.”