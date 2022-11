Lokaal bestuur deelt 200 gratis tickets uit voor feestbus op oudjaar

Lille/Retie Koerier aan tankstati­on E34 beroofd: “Voor 400.000 euro aan goud en zilver uit autokoffer gestolen”

Een koerier van de firma Europese Goudstandaard uit Retie is dinsdagmiddag beroofd aan het tankstation Texaco in Lille langs de E34. Terwijl de man even de shop binnenliep, sloegen dieven de achterruit van zijn auto in en gingen ze vervolgens aan de haal met enkele koffers met edelmetalen. De daders vluchtten weg in een kleine, rode wagen met Nederlandse nummerplaat. “Dit is al de tweede diefstal in amper zes weken”, zucht Johnny Verkuringen, CEO van Europese Goudstandaard, die vertelt wat er precies gebeurde.

29 november