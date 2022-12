Leerlingen Heilig Graf schenken pretpakketten aan gezinnen in armoede: “We maken er onze eigen Warmste Week van”

VosselaarDe leerlingen van het Heilig Graf in Vosselaar hebben nog maar eens laten zien wat voor groot hart ze hebben. De hele school - van de kleutertjes tot het zesde leerjaar - heeft namelijk pretpakketten gemaakt voor de sociale dienst en Vosselaar voor Vosselaar. Zij schenken de pakketten dan aan gezinnen die het wat minder breed hebben. “Dankzij de inzet van deze kinderen zullen heel wat mensen in Vosselaar die het moeilijk hebben toch een fijne kerst beleven”, zegt schepen voor Sociale Zaken Myriam Maes.

“In het verleden hebben we al wel verschillende acties gedaan in het kader van De Warmste Week, zoals kerstkaarten maken en verkopen of een wafelbak. Maar de leerlingen wilden dit jaar echt eens iets helemaal anders doen”, vertelt leerkracht Eline Van Gils. “Het was dan ook het idee van de leerlingen zelf om pretpakketten te maken. Normaal zouden er twee soorten pakketten zijn: eentje voor volwassenen en eentje voor gezinnen met kinderen. Maar dat eerste bleek wat moeilijker omdat dat minder aansloot bij de leefwereld van onze leerlingen. Vandaar dat het dus pretpakketten specifiek voor kinderen zijn.”

Het was Valeria (9) die met het originele idee op de proppen kwam. “We zochten naar acties voor De Warmste Week en ik dacht eigenlijk om iets met kleding te doen. Maar toen het op de leerlingenraad werd besproken, hebben we beslist om toch voor een pretpakket te gaan. Zo hebben mensen die het wat minder hebben toch een leuke kerst”, vertelt ze. Hun leerkrachten waren meteen enthousiast en stuurden alle ouders een brief met de oproep om wat spullen te doneren. En daar werd massaal op gereageerd. “Daardoor zitten er nu heel veel verschillende dingen in de pakketten: eten, boeken, dvd’s, speelgoed, knuffeltjes, tekeningen, zelfgemaakte armbandjes en kettinkjes, geknutselde gelukspoppetjes, ... Het was heel leuk om dat allemaal in de dozen te kunnen steken.” Op elke doos plakt ook een kaartje met een warme wens op, dat de leerlingen zelf ontworpen.

Volledig scherm De leerlingen van het Heilig Graf schenken pretpakketten aan gezinnen in armoede. © Liese Demeulenaere

Drempels wegnemen

In totaal konden de leerlingen wel een negentigtal dozen vullen en prachtig versieren. Woensdagochtend overhandigden ze hun harde werk aan Vosselaar voor Vosselaar en de sociale dienst. “Dat de kindjes nu bereid zijn om zo’n actie op touw te zetten, dat toont ook wel aan dat onze gelukszakjes, die we op alle scholen uitdeelden in de Week van de Armoede, echt wel blijven hangen zijn. Er wordt nog steeds over gesproken op school en de kinderen zijn zich meer bewust van armoede in hun omgeving. Da’s fijn”, zegt Vicky van Vosselaar voor Vosselaar. “We zijn de kinderen natuurlijk ook enorm dankbaar. Het is heel knap dat zij zo bezorgd zijn om de mensen die het minder breed hebben en zo’n actie bedenken om hen te helpen”, vult schepen voor Sociale Zaken Myriam Maes aan. “Dankzij de inzet van deze kinderen zullen heel wat mensen in Vosselaar die het moeilijk hebben toch een fijne kerst beleven.”

De sociale dienst vatte woensdagmiddag post in de foyer van het gemeentehuis om mensen in armoede te ontvangen en een pakket te overhandigen. “We wilden alle drempels wegnemen. Daarom moesten de mensen zich niet aanmelden om een pakket te komen halen. Iedereen die voelt dat hij daar recht op heeft omdat hij het wat moeilijker heeft, mocht gewoon binnenstappen”, zegt schepen Maes. “Daarnaast werd hen ook een drankje en een hapje aangeboden. Op die manier hopen we wat ‘verborgen cliënten’ te vinden, mensen die het wel moeilijk hebben, maar die hun weg naar de sociale dienst nog niet gevonden hebben. Dat is heel moeilijk, maar we blijven proberen. Want wanneer ze uiteindelijk zelf aanbellen bij het OCMW, is het vaak al te laat”, besluit ze.

Volledig scherm De leerlingen van het Heilig Graf schenken pretpakketten aan gezinnen in armoede. © Liese Demeulenaere

Volledig scherm De leerlingen van het Heilig Graf schenken pretpakketten aan gezinnen in armoede. © Liese Demeulenaere

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.