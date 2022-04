KVV Vosselaar zwaait trainer Tom Gevers uit

tielen Jeugdoplei­ding van KFC De Kempen behoudt driester­ren­la­bel na nieuwe audit: “Onze B-ploeg bestaat voor 95% uit eigen opgeleide spelers”

De donkere lucht boven de jeugdopleiding van KFC De Kempen in Tielen (Kasterlee) is helemaal opgeklaard. Begin februari kreeg de club te horen dat het niet langer het driesterrenlabel zou behouden. Anderhalve maand later is KFC De Kempen er toch in geslaagd om dat label te behouden. Het blijde nieuws kwam er de dag nadat de B-ploeg, met heel wat eigen opgeleide spelers, een historische prestatie leverde door de finale van de Beker van Antwerpen te behalen.

15 april