Kunstliefhebber? Vosselaar in Beeld zoekt nieuwe leden

Vosselaar in Beeld is een onderdeel van en commissie voor de cultuurraad. De leden adviseren de cultuurraad en het bestuur van Vosselaar bij de aankoop en het behoud van huidige kunstwerken. In de Glazenstraat van het gemeentehuis vind je bijvoorbeeld een kunstwerk van Luc De Backer met bollen die aan het plafond hangen. Dit kunstwerk is mede gerealiseerd door Vosselaar in beeld. Ook de restauratie van het Sint Jozefbeeld op de Cingel is een realisatie van deze groep.