Konijnenberg opnieuw omgetoverd tot openluchtcinema: Vosselaar speelt biopic Elvis Presley

Opnieuw uitgemer­gel­de paarden in beslag genomen in manege in Lichtaart: “De ponykampen gaan er gewoon door”

Acht weken nadat de dienst Dierenwelzijn zes uitgemergelde paarden in beslag liet nemen in een manege in de Eerselingenstraat in Lichtaart (Kasterlee) zijn er maandag opnieuw drie verwaarloosde dieren in beslag genomen. Opvallend: in de manege worden nog volop ponykampen voor kinderen georganiseerd. Zij dreigen een schimmelinfectie op te lopen.