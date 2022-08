Kom bloed geven op 22 en 23 augustus

Turnhout Inbrekers dringen scoutslo­kaal binnen

Dieven zijn het scoutslokaal in de van scouts Sint-Frans binnengedrongen in de Baron Frans du Fourstraat in Turnhout. De inbraak werd gepleegd tussen zondagavond 19 uur en maandagvoormiddag 11 uur. De daders gingen aan de haal met een tv-toestel, een slijpschijf en twee boormachines. De dieven zijn spoorloos.

