Juf Marieke gaat op reis en neemt mee... een aanhangwagen en camionette vol spullen voor Oekraïners: weekje vakantie naar Polen wordt meteen ook hulpactie

De paasvakantie staat voor de deur en velen hebben een weekje verlof gepland. Voor juf Marieke is dat niet anders, maar de vakantie met haar gezin krijgt nu toch wel een heel andere insteek. “We gaan wel vaker op vakantie naar Polen, aangezien ik daar goede vrienden heb wonen. Maar nu hebben we toch lang getwijfeld. Kunnen we dat nu wel maken om daar te gaan ontspannen?”, vertelt ze. “Toen kregen we het idee om onze auto vol te laden met spullen die de Oekraïners daar nu goed kunnen gebruiken. Via een vriendin in Polen kwamen we in contact met een lokale hulporganisatie. Zo wisten we welke spullen er het meest nodig zijn.”