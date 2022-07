Jos De Houwer wordt 100 jaar: “Ik draag een hoorapparaat maar eigenlijk is dat voor oude mensen”

Kempen Onze weekend­tips in de Kempen: festival Na Fir Bolg, een feestweek­end op de Mosten of een unieke zomerbar?

De zomer is in het land, de scholen zijn gedaan dus het eerste weekend van de zomervakantie kan beginnen. Voor wie (nog) niet op vakantie is vertrokken, is er nog wel heel wat te beleven in de Kempen. Zoals een feestweekend in De Mosten, muziekfestival Na Fir Bolg, een circus in Herentals of een jaarmarkt/kermis in Vosselaar. Wij zetten vijf tips in de kijker.

30 juni