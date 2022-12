Jo Verbruggen stelt boek voor over gezinnen met kinderen met zorgen

Beerse Bestuurder geraakt van de weg af en belandt in gracht

Een bestuurder verloor zaterdagochtend omstreeks 10 uur de controle over zijn wagen in de Polendam. Het voertuig belandde uiteindelijk in de gracht naast de weg. Zowel de politie als de brandweer moest even ter plaatse komen om de bestuurder te bevrijden. Hij zou ook gewond naar het ziekenhuis zijn overgebracht.

