Inwoners Vosselaar maken kans op VIP-brunch bij start van Heistse Pijl

De Heistse Pijl is een wielerklassieker in onze regio. Vosselaar mag opnieuw als startplaats fungeren. De wedstrijd start zaterdag 4 juni om 12.45 uur, maar de renners worden al voorgesteld om 11.30 uur op het startpodium aan het gemeentehuis. De renners fietsen door het Hofeinde, Bolk, de Breem en via de Steenweg op Gierle. Het hele parcours kan je uiteraard vinden op de website van de wielerwedstrijd. “We raden ook iedereen aan om zoveel mogelijk te voet of met de fiets te komen, want het zal erg druk zijn in het centrum en er zullen weinig parkeerplaatsen zijn”, zegt burgemeester Gilles Bultinck (CD&V).