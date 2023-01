Inbrekers forceren achterdeur van woning

Vosselaar Vosselaar telt af naar 50 jaar carnaval: “Maar de gouden medaille die we verstopten? Die werd nog niet gevonden”

Nog één maand en dan is het eindelijk zover: Vosselaar viert 50 jaar carnaval! Ter gelegenheid van het jubileum haalt carnavalraad Toeten of Blazen álles uit de kast: van gloednieuwe, handgemaakte prinsenmantels en verrassingsoptredens tot een begraven medaille, die het hele dorp goudkoorts bezorgt. “Drie extra dagen carnaval organiseren? Dat vraagt heel veel, maar het is het allemaal waard”, zegt voorzitter Patrick Dielis.

