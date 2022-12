Inbrekers beschadigen deur tijdens korte afwezigheid van bewoners

Vosselaar Nomineer jouw sportieve helden voor het Sportgala

Gemeente Vosselaar zet naar goede gewoonte haar gelauwerde sporters van het jaar in de kijker tijdens het Sportgala op vrijdag 10 maart in Zaal Reynaert. Alle sporters en clubs die in het jaar 2022 een knappe prestatie hebben neergezet, kunnen nog tot en met 14 januari genomineerd worden door een mailtje te sturen naar sport@vosselaar.be. Overigens kan je ook trainers en vrijwilligers aanmelden voor een trofee, want ook zij maken onze sporten.

8 december