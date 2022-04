Grote seniorenbevraging wordt heropgestart

De seniorenraad wilt graag weten wat de noden en wensen zijn van de 65-plussers in de gemeente. Via een steekproef werden er meer dan vierhonderd personen geselecteerd om deel te nemen via een vragenlijst in hun brievenbus. Ook zouden ze allemaal een enthousiaste vrijwilliger over de vloer krijgen. Of dat was althans de bedoeling, want twee maanden later gooide corona roet in het eten. “Onze vrijwilligers hebben reeds een heel aantal bezoeken afgelegd, maar omwille van corona werden deze bezoeken stilgelegd vanaf december 2021. In deze periode konden we het ronddragen en ophalen van de vragenlijsten niet volledig veilig organiseren”, klinkt het bij de gemeente. “In april 2022 starten we weer met de bezoeken bij de geselecteerde senioren. Zij krijgen voor de aanvang van de enquêteronde nog een brief met de nodige uitleg.”