Gouden medaille van 50 jaar carnaval is eindelijk gevonden: "Toen we dat lint zagen, werden we helemaal zot”

Vosselaar“Alaaf, alaaf, alaaf”, met die gevleugelde woorden werd de carnavalraad Toeten of Blazen vrijdagavond op de hoogte gebracht. Want jawel: na meer dan twee maanden zoeken is de gouden medaille van 50 jaar Vosselaar Carnaval eindelijk opgegraven. “Carnaval zit in ons bloed, maar dat we de medaille écht zouden vinden die avond? Dat hadden we nooit verwacht”, zeggen winnaars Tobbe en Bo.

Dat het Vosselaars carnaval dit jaar maar liefst 50 kaarsjes mag uitblazen, dat is ondertussen alom geweten. Voor het bijzondere jubileum haalt de carnavalraad alles uit de kast om er een spetterende editie van te maken. Zo is het dit keer geen twee dagen, maar vijf dagen feest. Daarnaast begroef de carnavalraad midden november ook een gouden medaille ergens in het dorp. De eerlijke vinder zou het hele feestweekend in februari gratis carnaval mogen vieren.

Volledig scherm De gouden medaille van 50 jaar Vosselaar Carnaval is eindelijk terecht. © Liese Demeulenaere

En dat vooruitzicht was voldoende om gans Vosselaar op stelten te zetten. Iedereen - tot de burgemeester toe - ging op pad met zijn spade in de hoop de schat te vinden. De cryptische tips van de carnavalisten lichtten daarbij beetje bij beetje een tipje van de sluier en de oplossing kwam elke week dichterbij. “Ze zaten de voorbije weken echt wel heel dicht in de buurt, maar we dachten dat we nog wat moesten helpen. We hadden al tips klaarstaan voor de eindspurt”, vertelt Patrick Dielis, voorzitter van de carnavalraad. “Maar uiteindelijk was het niet meer nodig.”

In ons bloed

Vrijdagavond was het namelijk al zover: Bart Haest en Nancy Van Hove met zoon Tobbe Haest en zijn vriendin Bo Cuypers - vier carnavalisten pur sang - troffen de begeerde schat aan nabij de Krikskesstraat. “We hebben al heel wat afgegraven de voorbije maanden, hoor. We zijn er wel echt mee bezig geweest. We hebben een A4 met alle tips aan het prikbord in de keuken”, lacht Tobbe. “Vrijdagavond staken we weer de koppen bij elkaar en toen dachten we: ‘ja, we gaan toch eens graven aan de Krikskesstraat’. En dat is eigenlijk ons geluk geweest. We hadden nooit gedacht dat we de medaille daar echt zouden vinden”, zegt zijn vriendin Bo. “Toen we dat lint van de medaille zagen, werden we helemaal zot”, lacht Tobbe.

Volledig scherm Bart, Tobbe, Nancy en Bo vonden vrijdagavond de meest begeerde schat van Vosselaar: de gouden medaille van 50 jaar Vosselaar Carnaval. © Toeten of Blazen

Bart, Nancy, Tobbe en Bo zijn dan ook echte carnavalsfanaten. “Wij hebben elkaar zelfs negen jaar geleden leren kennen op het carnavalbal. Vosselaar Carnaval, dat zit echt in ons bloed. Bij ons allebei”, zegt Bo. “Dit is dus echt te zot voor woorden. We hebben zelfs niet alle tips ontcijferd en toch hebben we de medaille kunnen vinden. En het beste van al? Heel het dorp is jaloers nu. (lacht) Nee nee, we krijgen langs alle kanten felicitaties. Heel fijn”, zegt ze. Maar de grootste beloning? Die moet nog komen natuurlijk. “Vier dagen kosteloos carnaval vieren... Ze gaan ons elke dag naar huis moeten dragen”, knipoogt Tobbe.

