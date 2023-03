Gezondheidsraad zoekt nieuwe leden

De gezondheidsraad komt vijf keer per jaar samen om in grotere groep te vergaderen over algemene campagnes rond gezonde voeding, beweging, geestelijke gezondheid, hittepreventie,... Daarnaast wordt er in kleinere groepen specifieke projecten en thema’s uitgewerkt. Als lid van de gezondheidsraad kan je zelf kiezen rond welk thema je wil werken. Interesse? Stuur dan een mailtje naar secretariaat@vosselaar.be of kijk op de website van de gemeente.