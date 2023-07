Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Vosselaar vandaag

Dief wordt betrapt in tuin en slaat op de vlucht

In de Zonstraat in Beerse is in de nacht van woensdag op donderdag een inbreker op heterdaad betrapt in een tuin. Nadat hij opgemerkt was, zette hij het op een lopen. De politie heeft nog een zoekactie gehouden, maar die leverde helaas niets op. De vogel was al gevlogen.