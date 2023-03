Gemeente schakelt versnelling hoger in elektrisch laden: vijf nieuwe locaties voor publieke laadpalen gepland

Op dit moment telt gemeente Vosselaar vijf (semi)publieke laadpalen, goed voor negen laadpunten waar je je elektrische wagen weer van stroom kan voorzien. Het lokale bestuur heeft nu stappen ondernomen om dat aantal te verhogen door op vijf strategische locaties extra publieke laadpalen te installeren. Maar wanneer dat zal gebeuren, dat is nog een groot raadsel. “De realisatie is afhankelijk van de planning van de laadpaalexploitant Engie.”

Vosselaar ondertekende samen met nog 292 andere gemeenten het lokaal energie- en klimaatpact. Daarmee engageerde het lokale bestuur zich om tegen 2030 onder meer 1,5 laadpunten voor elektrische wagens per honderd inwoners te voorzien. Voor Vosselaar komt dat op zo’n 175 laadpunten. Er is dan ook nog veel werk aan de winkel. Vosselaar telt momenteel slechts drie publieke laadpalen, namelijk aan De Moer (2 laadpunten), het gemeentehuis (2 laadpunten) en in de Taxandrialaan (1 laadpunt). Aan die eerste betaal je 0,66 euro per kWh, aan de tweede 0,55 euro per kWh en aan de derde 0,86 euro per kWh. Daarnaast zijn er ook twee semipublieke laadpalen op het Heieinde en op de parking van Janssen, telkens met twee laadpunten.

Strategische locaties

Kortom: de teller van Vosselaar staat momenteel op negen laadpunten. Om in lijn te zijn met het lokaal energie- en klimaatpact zouden er in zeven jaar dus meer dan 160 laadpunten moeten bij komen. Is dat wel realistisch? “De haalbaarheid hangt van verschillende factoren af. Zo kijk ik bijvoorbeeld ook naar parkings van supermarkten en dergelijke”, zegt burgemeester Gilles Bultinck (Volk). “We zijn in ieder geval snel geweest om onze inventaris van potentiële plaatsen door te geven aan Vlaanderen. Maar als het alleen van ons als gemeente moet komen, dan is dat enorm veel. Semipublieke laadpunten zullen ons dus moeten helpen.”

Maar de gemeente blijft niet bij de pakken neerzitten en neemt zelf het voortouw om extra publieke laadpalen te voorzien. “We zijn ingestapt in het Vlaamse initiatief om laadpalen uit te rollen op strategische locaties op openbaar domein. We hebben als gemeente momenteel vijf locaties doorgegeven, aan parkings verspreid over de gemeente zoals sportcentrum Diepvenneke, bushalte De Wissel, etc”, zegt de burgemeester. “De realisatie daarvan is afhankelijk van de planning van de laadpaalexploitant, Engie in onze regio.” De kostprijs van die laadpalen wordt overigens niet door de gemeente bepaald, maar door Engie. Zij hanteren de prijs van 0,69 euro per kWh.

