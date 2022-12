Gedichtenwedstrijd zoekt getalenteerde Vosselarenaars

Kasterlee Dieven dringen woning binnen aan Rulloop

Een woning aan Rulloop in Kasterlee kreeg woensdag in de loop van de namiddag inbrekers over de vloer. De bewoners hadden in de namiddag even hun woning verlaten. Bij thuiskomst rond 19.30 uur stelden ze vast dat er ongewenst bezoek was geweest. De daders doorzochten de hele woning op zoek naar buit. Ze gingen er uiteindelijk vandoor met geld en juwelen.

1 december