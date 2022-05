Frans Thys en Jeanne Wilms vieren 65-jarig jubileum

Turnhout/Herentals Politie klist twee winkeldie­ven nadat ze herkend worden in parfumwin­kel

De onderzoeksrechter in Turnhout heeft twee mannen aangehouden voor enkele winkeldiefstallen in Turnhout en Herentals. Ze werden betrapt in een winkel in de Gasthuisstraat in Turnhout.

28 april