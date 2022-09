FoxTown Beer Crew en koffiebranderij Tati slaan handen in elkaar voor ‘Wake Up Call’, een stevige koffiestout: “Het was een uitdaging”

Vosselaar/TurnhoutBiercollectief FoxTown Beer Crew uit Vosselaar en koffiebranderij Tati uit Turnhout slaan de handen in elkaar voor het nieuwe bier van FoxTown. Het wordt een koffiestout op basis van koffiebonen uit Guatemala. Het nieuwe bier gaat eerstdaags de brouwketel in en over enkele weken moet de ‘Wake Up Call’ klaar zijn verdeeld te worden. “Leuk om als lokale ondernemers samen te werken”, klinkt het.

InnerFox Tripel, Quad the Fox (een quadruppel), When Life Gives You Hops (IPA), Ten minutes to midnight (imperial stout) en White Swan Theory (IPA). De lijst van bieren oogt al best indrukwekkend voor de mannen van FoxTown Beer Crew uit Vosselaar die in 2019 pas hun eerste bier lanceerden. Ondertussen werden ook nog wat barrel aged versies in beperkte oplage uitgebracht. Stilzitten is aan de heren niet besteed en dus brengen ze binnenkort alweer een nieuweling op de markt. Een koffiestout met lokaal gebrande koffiebonen die koffiebranderij Tati uit Turnhout in het op dit moment beste koffieland Guatemala.

Volledig scherm FoxTown Beer Crew werkte voor Wake Up Call samen met Tati uit Turnhout. © Toon Verheijen

“Het is voor ons eigenlijk de eerste keer dat we echt iets éxtra aan ons bier toevoegen”, vertellen Toon Versmissen en Marijn Schroer, de spreekbuizen van het brouwerscollectief. “We werkten al wel met infusing, maar nu gaan we echt na het brouwproces iets toevoegen. Het is een stout geworden met verschillende moutsoorten waarbij we de koffiebonen 24 tot 48 uren gaan onderdompelen in het bier. We wilden zelf een koffiestout waarbij de toetsten van bosfruit en chocolade naar boven moeten komen.”

Koffiekenner

Willen is natuurlijk één ding, maar dan moet je ook nog iemand hebben die iets van koffie kent. En zo kwam FoxTown bij Bart Driessens van Tati in Turnhout terecht. “We zijn er een eerste keer geweest om uit te leggen naar welke smaak we met ons bier wilden gaan”, vertelt de FoxTown-crew. Lang moest Bart Driessens er niet over nadenken. “Ik heb zelf nu toch al wel wat jaren ervaring waardoor ik perfect weet welke koffieboon welke smaken geeft”, vertelt Bart. “Al is uiteraard ook héél belangrijk dat je de bonen op de perfecte manier brandt. Een verschil van enkele graden kan al een wereld van verschil maken in de smaak. Het is ook belangrijk dat je weet waar de koffie is geteelt, want net als bij wijn bijvoorbeeld is het klimaat, de ondergrond, zelfs de hoogte waarop de plant geteelt wordt van belang. En zo kwam ik bij die koffiebonen uit Guatemala terecht. Dat land mag je tegenwoordig gerust een van de toplanden voor de koffie noemen. Maar het bleef nog altijd wel een uitdaging (knipoogt).”

Het bier gaat eerstdaags de brouwketel in bij brouwerij Craywinckelhof om dan hopelijk over een zestal weken in de winkels te belanden. Het wordt een stevige jongen van 11 procent en met een IBU van 56 en een EBU van 117 een redelijk bitter en pikzwart bier. Eentje voor de echte stoutliefhebber dus.

