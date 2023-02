Fietser (71) zwaargewond na botsing met vrachtwagen

Voetbal tweede nationale B Olivier Schops na 1-2-ver­lies van Lille United tegen Bocholt: “Verdienden punt tegen een sterke ploeg”

Lille United heeft het sportieve tij niet kunnen keren. Het verloor in zijn tweede thuiswedstrijd in het Heggestadion van Poederlee met 1-2 van Bocholt. De Limburgse bezoekers kwamen, in de vorm van een afgeweken afstandsschot, eerder gelukkig op voorsprong, maar toonden anderzijds dat ze over een bijzonder sterk geheel beschikken. Lille van zijn kant deed wat het kon, en verdiende een punt.