Fairfoxes Vosselaar stappen al voor 15de keer mee in Belgische Oxfam Trailwalker

Beerse Beers Begot! is terug en belooft opnieuw een knallend muziekspek­ta­kel: “Drie jaar tijd gehad om het nog zotter te maken”

De mysterieuze banners van in het zwart geklede jongeren met capuchon en het onderschrift ‘We are back!’ zorgde de laatste maanden voor veel gespeculeer. Nu is dus duidelijk waarom: Beers Begot is terug van een gedwongen afwezigheid van twee jaar. : Inge Heylen, Niels Van den Heuvel, Renate Vos, Jos Jacobs en styliste Inge Geuens vormen nu samen de vzw Beers Begot en gaan opnieuw voor een spetterende show.

23 augustus