Eindelijk weer vissen in visvijver Diepvenneke

Kasterlee Cafés en restau­rants krijgen subsidies om lokale muzikanten uit te nodigen

Kasterlee voorziet de komende jaren subsidies voor cafébazen die deelnemen aan ‘Tournee Lokaal’ en restaurantuitbaters die meedoen aan ‘Muzikaal Tafelen’. Daarbij wordt in oktober een band of muzikant uit de provincie Antwerpen uitgenodigd in de zaak. Het evenement zal ook de komende jaren georganiseerd worden.

28 april