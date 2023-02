Davidsfonds zoekt Vosselaarse dichters voor jaarlijkse Gedichtenwandeling

Turnhout Fietser (57) gewond na botsing met openzwaai­end portier

Een fietser is maandagvoormiddag gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Steenweg op Gierle in Turnhout. Het slachtoffer, een 57-jarige man uit Turnhout, was er met zijn fiets onderweg toen hij rond 11.20 uur verrast werd door het portier van een auto dat openzwaaide. De fietser kon het portier niet meer ontwijken en botste er tegen. Het slachtoffer werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.