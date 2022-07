Dan toch geen zomerse trouwerijen op de Konijnenberg

Tijdens de pandemie trouwden veel koppels in openlucht. Dat was niet alleen vanwege de coronamaatregelen, maar ook vanwege de grotere vrijheid om je eigen trouwlocatie te kiezen. Daardoor speelde ook bij N-VA Vosselaar het idee om koppels in de gemeente de kans te geven om te trouwen buiten het gemeentehuis. “Een huwelijk is een feestelijke gebeurtenis. Voor velen is het belangrijk dat ze deze dag in een unieke omgeving kunnen doorbrengen”, klinkt het.