Damesploeg KVV Vosselaar doet oproep voor supporters voor titelmatch

Turnhout Parket wil Ruben B. niet zomaar terug in de maatschap­pij: “Hij beseft het gevaar van zijn rijgedrag niet”

Ruben B. (22) uit Turnhout mag niet zonder begeleiding terug worden losgelaten op de maatschappij, zo vindt het parket. Het openbaar ministerie eist daarom in beroep 37 maanden cel, in plaats van de 36 maanden gevangenisstraf die eerst was opgelegd. Door dat maandje extra zou B. worden opgevolgd door de strafuitvoeringsrechtbank. De roekeloze chauffeur zelf heeft daar geen zin in. “Ik wil zo snel mogelijk werk vinden”, reageert hij.

21 april