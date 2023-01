CD&V Vosselaar wordt VOLK: "We varen voortaan onze eigen koers"

VosselaarDe lokale CD&V-afdeling van Vosselaar is niet meer. In plaats daarvan kan Vosselaar bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2024 stemmen op de nieuwe partij VOLK, kort voor ‘Vosselaar Open Lokaal Krachtdadig’. “We trekken nu resoluut de lokale kaart”, zegt voorzitter Frank De Houwer.

Nadat de Arendonkse CD&V begin deze week aankondigde verder te leven als ‘Iedereen 2370', vaart nu ook de lokale afdeling van de christendemocraten in Vosselaar nu een andere koers met VOLK. De nieuwe partij wil de plaatselijke politieke beweging van en voor Vosselaar zijn, die zich focust op de lokale thema’s die de mensen in de straat aanbelangen. “We maakten met CD&V al 28 jaar deel uit van het bestuur, maar het was tijd voor een lokale beweging. Er is nu eenmaal een groeiende afstand tussen de burger en de nationale politiek”, zegt De Houwer. “Het voltallige partijbestuur was daarom overtuigd van de oprichting van een lokale, Vosselaarse partij. Een beweging die zich inzet voor een leefbaar, bloeiend en boeiend Vosselaar. Een beweging die voor iedereen openstaat, die lokaal het verschil kan maken en die snelle en duidelijke beslissingen kan en durft maken.”

Volledig scherm Burgemeester Gilles Bultinck en VOLK-voorzitter Frank De Houwer onthullen het logo van hun nieuwe partij. © Liese Demeulenaere

Verruimen

De nieuwe partij valt daarbij ook niet meer onder de noemer van de christendemocraten. “Onze maatschappij is geseculariseerd, daar kan je niet omheen. Vandaar dat we kiezen voor ontzuiling en daarmee ook voor verruiming. We willen de politiek opentrekken”, zegt hij. “Ons nieuwe logo symboliseert dat ook. De asterisk zorgt voor een opening in de omkadering van het logo en laat zo ruimte voor nieuwe ideeën. Boven kan een asterisk ook meerdere betekenissen hebben, je kan het een eigen invulling geven.”

Maar wat gebeurt er dan met CD&V, die toch de grootste partij is in Vosselaar en bovendien de burgemeester en eerste schepen levert? “We hebben nog steeds acht gemeenteraadsleden die verkozen werden vanuit de CD&V-lijst, maar rond die solide basis willen we nieuwe mensen aantrekken om met ons mee te denken en samen te werken aan het beleid van een Vosselaar voor de toekomst. Respect voor elkaar en voor ieders eigenheid is een basiswaarde die we delen, en extremen zijn bij ons niet welkom. Maar voor het overige verruimen we letterlijk onze horizon door mensen met verschillende maatschappelijke invalshoeken bij elkaar te brengen. Politieke kennis is geen vereiste, een hart voor onze gemeente en haar eigenheid des te meer.”

Ballast

“Eigenlijk trekken we daarmee de lijn van onze beleid van de voorbije 30 jaar verder. Lokaal, open, krachtdadig: dat waren eigenlijk altijd al drie kernwoorden in onze afdeling”, zegt hij. “Maar we willen nu nog meer inzetten op de thema’s die belangrijk zijn voor de Vosselaarse inwoners en die een rechtstreeks effect hebben op hun leefomgeving. De straat waarin je woont, de vereniging of sportclub waarbij je aangesloten bent, de school waar je kinderen naartoe gaan, … Daarom gooit de Vosselaarse CD&V-tak de ballast van de bovenlokale politiek overboord, met het zicht op een verbetering en verruiming van het denken over lokale onderwerpen."

Verenigingen

Desondanks wil de partij ook in de toekomst sterk verweven blijven met het sociale leven en het culturele vrijetijds- en verenigingsleven dat de afgelopen decennia zo sterk uitgebouwd werd in Vosselaar. “We willen ruimte blijven geven aan de vele verschillende Vosselaarse verenigingen die samen met onze lokale ondernemers de motor zijn van heel het vrijetijdsgebeuren in Vosselaar, en waarbij de gemeentelijke diensten een ondersteunende en regisserende rol vervullen”, vullen schepen Inge Van Goubergen en burgemeester Gilles Bultinck aan. Het is dus zeker niet de bedoeling dat het verleden volledig overboord gegooid wordt. “Daarnaast is het behoud van ons dorpse karakter in al haar aspecten voor ons van cruciaal belang”, besluiten ze.

Volledig scherm Burgemeester Gilles Bultinck en eerste schepen Inge Van Goubergen presenteren de suikerbonen die horen bij de geboorte van hun nieuwe partij. © Liese Demeulenaere

