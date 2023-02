Carnavalraad zoekt nog helpende handen na stoet

Vosselaar Gemeente en 't Kadeeke slaan handen in elkaar voor nieuwe kinderop­vang in voormalig Fluviuskan­toor: "De nood aan extra plaatsen is enorm hoog”

Kinderdagverblijf 't Kadeeke verhuist tegen de zomer zijn tweede locatie in de Sint-Jozefstraat naar het voormalige Fluviuskantoor in de Nijverheidsstraat, dat sinds vorig jaar eigendom is van de gemeente. Het lokale bestuur en het kinderdagverblijf willen zo extra plaatsen creëren om meer kindjes tussen 0 en 3 jaar oud op te vangen. “Met deze zestien nieuwe plekjes hopen we toch een twintigtal ouders blij te maken”, zegt schepen voor Kinderopvang Inge Van Goubergen (CD&V).

31 januari