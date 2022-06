Buikschuiven op Bergfeesten maakt plaats voor nieuwe traditie: "Skelteren, daarvan hadden ze hier nog nooit gehoord"

Kempen Van Bar 4 Nature tot Bloom Beach Club: ontdek hier 7 hippe zomerbars in de Kempen

De maand juni is begonnen en de zomer klopt stilaan op de deur. En als we zomer zeggen, denken we vaak ook aan zomerbars. Overal in het land duiken ze op rond deze periode. Wij gingen voor jou op zoek naar de hipste en leukste zomerbars in de Kempen. Van ecologisch verantwoord in Balen tot ‘tulum chic’ in Herentals. Op deze gezellige plekjes is het heerlijk vertoeven komende zomer.

22 juni