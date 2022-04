Brouwers van De Lelie stoken eigen gin uit Vosselaars Paterbier: "Een geluk bij een ongeluk”

VosselaarVzw De Lelie brengt na het Paus- en Paterbier nu ook een eigen biergin op de markt: The Lilly. Het brouwsel is pittig doch gebalanceerd ... en eigenlijk het gevolg van een ongelukje. De gin is namelijk gemaakt met alcohol die gerecupereerd werd uit een slecht testrecept voor een vernieuwd Paterbier. “We maakten van de nood een deugd. En het resultaat mag er zijn”, lacht voorzitter Frank De Houwer.

Brouwerij De Lelie werd opgericht in 1907 in het centrum van Vosselaar op de Cingel naast de kerk. Door de jaren heen bracht de brouwerij tal van lokale bieren op de markt, zoals Pater, Paus en Extra Blond. Vanaf 1935 breidden de brouwers ook nog uit naar het fabriceren en bottelen van waters en limonades. In de Tweede Wereldoorlog kwam de brouwerij in de problemen door het gebrek aan grondstoffen. Ook na de oorlog bleef het nog lang moeilijk om zuivere basisproducten te bemachtigen. In 1952 werd de productie daarom stopgezet.

Volledig scherm The Lilly in combinatie met een zoete tonic zorgt voor een heerlijk zomers drankje. © Liese Demeulenaere

In 2008 bliezen vier bierliefhebbers de Vosselaarse brouwtraditie nieuw leven in met de vzw De Lelie. Ze lanceerden toen opnieuw het Pausbier, volledig gebrouwen volgens het originele recept. Later kwam daar ook het Paterbier bij. Anno 2022 introduceren de mannen ook hun eigen gin, hoewel ze dat oorspronkelijk niet van plan waren. “Het was toeval. Soms lopen de zaken nu eenmaal anders dan gedacht”, lacht Frank De Houwer, voorzitter van vzw De Lelie. “We waren namelijk al een tijdje op zoek naar een aangepast recept voor ons Paterbier. Het brouwsel waar we een half jaar geleden bij uitkwamen, was toch niet echt wat we ervan verwacht hadden. Zoiets wilden we niet op de markt brengen, maar we vonden het ook zonde om de hele batch verloren te laten gaan.”

Biergin

De mannen gingen daarom op zoek naar een manier om een deel van hun bierbrouwsel te recupereren en te gebruiken in een nieuwe creatie. Geen gemakkelijke opdracht, maar brouwerij-distilleerderij Craywinckelhof in Lubbeek kwam uiteindelijk met de oplossing. “Zij hadden het idee om de alcohol in het bier te laten verdampen, op te vangen en opnieuw vloeibaar te maken. Vervolgens zouden ze de alcohol verrijken met jeneverbessen en allerlei aroma’s om er een biergin van te maken”, legt Frank uit. Wat is een biergin, vraagt u? “Gewone gin wordt gemaakt op basis van pure alcohol die verdund wordt. Een biergin is anders in die zin dat je vertrekt van alcohol die ontstaan is tijdens het gistingsproces van bier.”

Quote Was dat aangepaste recept niet mislukt, dan stond onze gin nu niet op tafel. Een geluk bij een ongeluk dus. Frank Angillis, bestuurslid vzw De Lelie

De bierbrouwers werden voor hun aangepaste gin goed begeleid door echte kenners. Het resultaat van die samenwerking is een zachte gin gestookt met onder andere steranijs, zoethout, sinaasappel, jeneverbes en Jamaicapeper. “Het mocht voor ons wel wat karakter hebben, een beetje pittig zijn. Vandaar dus de peper. Maar toch is onze gin ook gebalanceerd, met zoete én kruidige elementen. Je kan zelf ook kiezen welke aroma’s je meer accentueert door de gin te combineren met een aangepaste tonic”, vertelt penningmeester Steven Balemans. De drank kreeg overigens de elegante naam ‘The Lilly’, een vette knipoog naar de naam van de vzw zelf. “Soms moet je het niet ver gaan zoeken, he”, lachen de mannen.

Exclusieve flessen

De gloednieuwe biergin wordt vrijdag 29 april om 19 uur gelanceerd in de winkel ‘where pigs DO fly’ in de Kerkstraat te Vosselaar. Alle geïnteresseerden zijn dan welkom om de gin te proeven en eventueel een exclusieve fles te kopen. “Momenteel hebben we namelijk maar een tweehonderdtal flessen. Afhankelijk van hoe vlot de gin over de toonbank gaat, bepalen we of we onze gin permanent opnemen in ons assortiment”, zegt Frank. Dat assortiment zal overigens voortaan ook beschikbaar zijn in een webshop, die eveneens vrijdag gelanceerd wordt. “We krijgen regelmatig de vraag waar onze bieren te koop zijn. Dankzij de webshop kunnen particulieren ze voortaan gewoon van thuis uit bestellen."

Volledig scherm Frank Angillis, Frank De Houwer en Steven Balemans van vzw De Lelie stellen hun nieuwe biergin voor. © Liese Demeulenaere