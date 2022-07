Bibliotheken Beerse, Vosselaar, Merksplas en Oud-Turnhout delen boekencollecties

beachvolleybal toernooi in hamburg Lisa Van den Vonder en Sarah Cools bereiken de halve finale: “Vertrouwen getankt voor de volgende internatio­na­le beachtoer­nooi­en”

Lisa Van den Vonder en Sarah Cools waren uitgenodigd door de organisatoren van het event ‘King and Queen of the Court’ in Hamburg. Tussen de beste teams uit de hele wereld - allemaal geklasseerd in de top twintig - bleven de Belgische kampioenen in het beachvolleybal erg knap overeind. Ze bereikten de halve finale en dat mag gerust als een topprestatie beschouwd worden.

26 juni