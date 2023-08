Inbrekers slaan raam stuk en doorzoeken woning

Bewoners van een woning in de Koekoekstraat in Lichtaart (Kasterlee) hebben woensdagavond een inbraak vastgesteld. De daders hebben in de loop van de dag een klein raam aan de achterkant van de woning ingeslagen om het pand binnen te geraken. De inbrekers doorzochten nadien de woning. De omvang van de buit is nog niet gekend. De daders zijn spoorloos.